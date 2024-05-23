Волчанск не так легко взять: Сырский рассказал о ситуации на фронте (карта)

Враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск

По словам Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Александра Сырского, ожесточенные бои на Харьковщине продолжаются, он назвал самые горячие точки фронта. Враг на разные направления перекидывает резервы, однако в Волчанске оккупантам не удалось продвинуться.

Об этом пишет Сырский в Facebook. Что касается Донбасса, то наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.

"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг на разные направления перекидывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", — говорит главнокомандующий.

По словам Сырского, враг также понес существенные потери в районе Липцев, перейдя к активной обороне, проводит минирование и огневой обстрел позиций Сил обороны.

Ситуация в Харьковской области

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. В районе Кисловки также сложная ситуация, там россияне пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти к реке Оскол.

Ситуация на Купянском направлении

В Донецкой области наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону украинских войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка — Бердичи с помощью наступательных и штурмовых действий. Они проходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко – на мотоциклах и баге.

Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

Сырский отмечает, что интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения.

Ситуация возле Часового Яра

По словам главкома, на других направлениях фронта также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше.

Ранее "Телеграф" писал, что стало известно, какая часть Волчанская не под контролем ВСУ.