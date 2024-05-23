Россияне пошли в наступление на Харьковщине ранее запланированного: названа причина

Российское командование хочет создать "буферную зону" на международной границе

Российским оккупантам пришлось начать наступление на Харьковщину раньше, чем планировалось. Решении было принято из-за того, что США разблокировали военную помощь Украине.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Подробности на этот счет появились в отчете.

Отмечается, что российские захватчики начали ограниченные наступательные операции вдоль границы на севере Харьковской области еще 10 мая.

Эксперты предположили, что российское военное командование было вынуждено начать наступление раньше планируемого. Но задействовано в пехотных атаках на севере и северо-востоке от Харькова было ограниченное количество сил российской армии.

Уже 14 мая темпы наступления оккупантов стали замедляться. Российское командование намерено создать "буферную зону" на международной границе. Это, якобы, защитит российские приграничные районы, включая город Белгород, от ударов со стороны Украины.

В ISW предположили, что более глубокое вторжение в Харьковскую область не входит в планы Кремля.

Аналитики отмечают, что наступление вдоль харьковской границы призвано отвлечь украинские силы от предотвращения российских атак в других районах восточной Украины. В планах захватчиков – продвижение в рамках эффективной дальности стрельбы артиллерии по Харькову.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне продолжают наступать. В Генштабе назвали самое горячее направление, и это не Харьковщина.