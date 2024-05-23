Росіяни пішли у наступ на Харківщині раніше запланованого: названо причину

Російське командування хоче створити "буферну зону" на міжнародному кордоні

Російським окупантам довелося розпочати наступ на Харківщину раніше, ніж планувалося. Рішення було ухвалено через те, що США розблокували військову допомогу Україні.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Подробиці щодо цього з’явилися у звіті.

Зазначається, що російські загарбники розпочали обмежені наступальні операції вздовж кордону на півночі Харківської області ще 10 травня.

Експерти припустили, що російське військове командування було змушене розпочати наступ раніше запланованого. Але задіяно в піхотних атаках на півночі та північному сході від Харкова була обмежена кількість сил російської армії.

Вже 14 травня темпи наступу окупантів почали сповільнюватись. Російське командування має намір створити "буферну зону" на міжнародному кордоні. Це нібито захистить російські прикордонні райони, включаючи місто Білгород, від ударів України.

В ISW припустили, що глибше вторгнення до Харківської області не входить до планів Кремля.

Аналітики зазначають, що наступ уздовж харківського кордону покликаний відвернути українські сили від запобігання російським атакам в інших районах східної України. У планах загарбників – просування у рамках ефективної дальності стрілянини артилерії Харковом.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни продовжують наступати. У Генштабі назвали найгарячіший напрямок, і це не Харківщина.