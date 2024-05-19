Будуть складні тижні: міністр оборони Великої Британії спрогнозував, чи відіб'є Україна наступ Росії на Харківщині

Росія використала вікно можливостей

Затримка з наданням західної допомоги Україні дала Росії вікно можливостей для її нового наступу в Харківській області. Проте Україна зможе його відбити.

Про це в інтерв’ю Sky News розповів міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Він прогнозує, попереду на Україну чекають "кілька складних тижнів".

На думку Шаппса, наступу росіян у Харківській області могло б не бути. За словами британського міністра, наступ став можливим через те, що західні союзники затримували постачання військової допомоги в Україну.

"Очевидно, Конгрес США діяв повільно з цього питання. І це призвело до паузи, в якій, наприклад, Путін спробував зайти до Харкова", — підкреслив Шаппс.

Крім того, він заявив, що європейці також повинні активізуватись у питанні оборони., Міністр закликав інші європейські країни взяти на себе зобов’язання витрачати 2,5% валового внутрішнього продукту на оборону.

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко розповів, що на півночі Харківщини наступає понад 30-тисячне угруповання росіян. Загалом на кордоні з українським регіоном зосереджено 50 тисяч окупантів.