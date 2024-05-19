Будут сложные недели: министр обороны Великобритании спрогнозировал, отразит ли Украина наступление России на Харьковщине

Россия использовала окно возможностей

Задержка с оказанием западной помощи Украине дала России окно возможностей для ее нового наступления в Харьковской области. Однако Украина сможет его отразить.

Об этом в интервью Sky News рассказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Он прогнозирует, что впереди Украину ждут "несколько сложных недель".

По мнению Шаппса, наступления россиян в Харьковской области могло не быть. По словам британского министра, наступление стало возможным из-за того, что западные союзники задерживали поставки военной помощи в Украину.

"Очевидно, Конгресс США действовал медленно в этом вопросе. И это привело к паузе, в которой, например, Путин попытался зайти в Харьков", — подчеркнул Шаппс.

Кроме того, он заявил, что европейцы также должны активизироваться в вопросе обороны. Министр призвал другие европейские страны взять на себя обязательство тратить 2,5% валового внутреннего продукта на оборону.

Напомним, 10 мая россияне начали наступление в Харьковской области. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко рассказал, что на севере Харьковщины наступает более 30-тысячная группировка россиян. Всего на границе с украинским регионом сосредоточено 50 тысяч оккупантов.