Ничего "апокалиптического": военный аналитик оценил наступление РФ на Харьковщине

Российский план наступления не очень-то и хорош

Российское наступление на Харьковщине, хоть и выглядит крайне устрашающих в рассуждениях некоторых экспертов и аналитиков, не представляет "апокалиптической" угрозы. И цели этого наступления выглядят крайне туманными, ведь вероятность их воплощения мала.

Об этом сказал военный аналитик Андерс Нильсен, пишет военный обозреватель Игаль Левин. Он так же отметил, что сейчас каких-либо успехов, помимо тактических, у россиян нет.

Нильсен отмечает, наступление на Харьковщине изменило относительно статическую ситуацию на фронте, которая наблюдалась с конца 2022 года линия. Ведь тогда, несмотря на то, что продвижения были, районы ведения боевых действий оставались теми же. Но сейчас стоит понимать, что у россиян на Харьковском участке фронта нет таких сил, которые могли бы реализовать какие-то "апокалиптичные" сценарии.

И ранее аналитик считал, что наступление на Харьков — наименее вероятный сценарий, так как для того, чтобы достичь оперативно значительных результатов, России необходимо сконцентрировать значительные силы с большим количеством техники. Но именно это и произошло: оккупанты начали атаку на Харьковском направлении без значительных сил и техники. Большинство оценок озвучивают количество солдат РФ на этом направлении в 30 тысяч, ещё до 20 тысяч могут находиться северо-западнее, для попытки аналогичной операции против Сумской области.

Успехи россиян на Харьковщине

По мнение многих военных обозревателей, отмечает Нильсен, россияне достигли "тактически значимых результатов". Это создало много путаницы в СМИ, так как журналисты часто не понимали разницу между тактическим, оперативным и стратегическим уровнями.

Он объяснил, что тактические успехи — это захват высот, поселков, лесопосадок. В то же время оперативные успехи меняют динамику большого участка фронта. Например, если бы оккупанты совершили прорыв линии обороны, а затем развили его в захват больших территорий или использовали для ухудшения положения на соседних участках — это было бы оперативным успехом. А вот стратегические успехи — такие, что в корне меняют дальнейший ход войны. Однако ни оперативных, ни тем более стратегических успехов не наблюдается, говорить аналитик.

Цели оккупантов

Среди возможных целей аналитик рассматривает саму атаку на Харьков, но для этого наличных сил явно для этого недостаточно. Другим возможным вариантом, по мнению Нильсена, является создание буферной зоны, про которую много говорило российское руководство. У такой зоны есть смысл, однако, говорит аналитик, наличных сил русским все равно не хватает и на это. Третьим вариантом, по словам Нильсена, является отвлечение украинских сил от других участков фронта. Тут, как говорит аналитик, российские достижения спорны — для того чтобы отвлекающая атака сработала, защищающийся должен задействовать больше ресурсов, чем атакующий, а сэкономленные резервы атакующего должны прорвать фронт в другом месте. Однако этого тоже не наблюдается.

Нильсен полагает, что российский план наступления не очень-то и хорош. Ведь захватчики сейчас стараются атаковать повсюду — на севере, востоке и юге. Но, как отмечает сам аналитик, это противоречит базовому военному принципу концентрации сил. Не зря же в начале полномасштабного вторжения много обсуждали то, как российские операции выглядят нескоординированными и без четкого единого руководства. Российские группы войск соперничали за ресурсы и стремились показать громкие результаты. После этого был период, когда начало казаться, что у русских вышло консолидировать управление войсками. Однако сейчас дела выглядят так, будто их генералы опять начали соперничество за ресурсы и громкие результаты.

"Это особенно видно на примере генерал-полковника Лапина, который сейчас командует операцией на Харьковском направлении. Выглядит так, будто он из кожи лезет вон, стараясь показать выдающиеся результаты. Схожее происходит и на юге, где командует критикуемый генерал-полковник Теплинский. А начальник российского Генштаба Герасимов, по всей видимости, старается удовлетворить всех своих генералов, давая им дополнительные ресурсы. Такая закулисная борьба за власть и ресурсы подрывает общий российский план войны. Проявление этой борьбы — наступление в Харьковской области", — пишет Левин.

Ранее "Телеграф" писал, что наступление российской оккупационной армии на Харьковском направлении продолжается, но сейчас РФ не будет продвигаться к Харькову. Ведь Кремль имеет только 15 тысяч военных, которые могут атаковать эту позицию.