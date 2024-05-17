У границ Сумщины ВСУ уничтожили два российских танка (эффектное видео)

Вражеская техника красиво пылает

Силы обороны днем 16 мая уничтожили два российских танка, которые находились в Курской области, недалеко от государственной границы возле Сумщины. Беспилотники атаковали вражескую технику, полностью ее уничтожив.

Это работа операторов "Крылья в ад" 103-й отдельной бригады Территориальной обороны (103-я ОБрТрО). Видео выложил блогер, волонтер и активист Сергей Стерненко.

Украинские военные сначала отработали по вражеским танкам артиллерией. Однако уничтожить их не удалось. Тогда по танкам отработали операторы дронов и довольно успешно – россияне не досчитались двух. Стерненко отметил, что это работа дронов, на которые "донатила" его аудитория.

"С помощью ваших дронов оба танка были сожжены", — написал блогер.

Напомним, с 10 мая россияне расширили фронт, начав наступление на Харьковщину. Оккупанты планируют истощить украинских военных и закрепиться, где смогут. Им нужен хоть какой успех.

Военные рассказали, что под угрозой еще две области – Сумская и Черниговская. Россияне могут начать наступление на этих направлениях, но Силы обороны знают об этих планах и заранее готовились.

В Сумской области не ведутся активные боевые действия

Ранее "Телеграф" публиковал видео допроса российского военного, взятого в плен в Волчанске Харьковской области. Он рассказал, какую задачу перед его бригадой поставило руководство.