Укр

У границ Сумщины ВСУ уничтожили два российских танка (эффектное видео)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Силы обороны уничтожают вооружение россиян
Силы обороны уничтожают вооружение россиян. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вражеская техника красиво пылает

Силы обороны днем 16 мая уничтожили два российских танка, которые находились в Курской области, недалеко от государственной границы возле Сумщины. Беспилотники атаковали вражескую технику, полностью ее уничтожив.

Это работа операторов "Крылья в ад" 103-й отдельной бригады Территориальной обороны (103-я ОБрТрО). Видео выложил блогер, волонтер и активист Сергей Стерненко.

Украинские военные сначала отработали по вражеским танкам артиллерией. Однако уничтожить их не удалось. Тогда по танкам отработали операторы дронов и довольно успешно – россияне не досчитались двух. Стерненко отметил, что это работа дронов, на которые "донатила" его аудитория.

"С помощью ваших дронов оба танка были сожжены", — написал блогер.

Напомним, с 10 мая россияне расширили фронт, начав наступление на Харьковщину. Оккупанты планируют истощить украинских военных и закрепиться, где смогут. Им нужен хоть какой успех.

Военные рассказали, что под угрозой еще две области – Сумская и Черниговская. Россияне могут начать наступление на этих направлениях, но Силы обороны знают об этих планах и заранее готовились.

Сумская область на карте DeepStateMAP
В Сумской области не ведутся активные боевые действия

Ранее "Телеграф" публиковал видео допроса российского военного, взятого в плен в Волчанске Харьковской области. Он рассказал, какую задачу перед его бригадой поставило руководство.

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#Война #Танки #Дроны #ВСУ #Відео