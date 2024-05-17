У границ Сумщины ВСУ уничтожили два российских танка (эффектное видео)
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Вражеская техника красиво пылает
Силы обороны днем 16 мая уничтожили два российских танка, которые находились в Курской области, недалеко от государственной границы возле Сумщины. Беспилотники атаковали вражескую технику, полностью ее уничтожив.
Это работа операторов "Крылья в ад" 103-й отдельной бригады Территориальной обороны (103-я ОБрТрО). Видео выложил блогер, волонтер и активист Сергей Стерненко.
Украинские военные сначала отработали по вражеским танкам артиллерией. Однако уничтожить их не удалось. Тогда по танкам отработали операторы дронов и довольно успешно – россияне не досчитались двух. Стерненко отметил, что это работа дронов, на которые "донатила" его аудитория.
"С помощью ваших дронов оба танка были сожжены", — написал блогер.
Напомним, с 10 мая россияне расширили фронт, начав наступление на Харьковщину. Оккупанты планируют истощить украинских военных и закрепиться, где смогут. Им нужен хоть какой успех.
Военные рассказали, что под угрозой еще две области – Сумская и Черниговская. Россияне могут начать наступление на этих направлениях, но Силы обороны знают об этих планах и заранее готовились.
Ранее "Телеграф" публиковал видео допроса российского военного, взятого в плен в Волчанске Харьковской области. Он рассказал, какую задачу перед его бригадой поставило руководство.