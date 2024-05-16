От создателей "Киев за три дня": российским военным приказали захватить Волчанск за двое суток (видео)

За сам город идут ожесточенные бои

Военное руководство России отдало приказ за двое суток захватить город Волчанск Харьковской области, где ВСУ улучшили тактическое положение. Такую задачу дали бойцам 138-й и 25-й мотострелковых бригад Вооруженных сил РФ.

Об этом рассказал российский военный Андрей Юргенс, служащий в 138-й мотострелковой бригаде. Его взяли в плен в Волчанске, о чем сообщил журналист Юрий Бутусов.

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"В Волчанске был захвачен пленный из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрей Юргенс, который сообщил, что его бригада совместно с 25-й мотострелковой бригадой имела задачу захватить Волчанск "за два дня". Видео будет выложено в интернете", — написал журналист.

Впоследствии видео появилось в Telegram-канале Бутусова. Пленный рассказал, какую задачу им поставило военное руководство.

"Задача бригады была — захват города Волчанск за два дня", — сказал российский военный.

Российский военный рассказал, что им поставили задачу захватить Волчанск за два дня

По данным Генштаба на утро, 16 мая, Силам обороны удалось улучшить тактическое положение в Волчанске. ВСУ сорвали планы врага, что привело к снижению активности оккупационных войск. Россиянам не дали укрепиться в глубине городской застройки. Украинские военные проводят боевые задания на севере города. Ситуация контролируется.

Ситуация на Харьковщине утром 16 мая

Ранее "Телеграф" писал, что происходит на Харьковском направлении. Ситуацию прокомментировали военные, представители городских властей и аналитики.

Из-за новой волны российского наступления на Харьковщину, которая началась 10 мая, возникли дискуссии из-за фортификационных сооружений. Аналитики проекта DeepState бьют тревогу. Они опубликовали кадры одной из неподготовленных позиций, которая находится недалеко от государственной границы.