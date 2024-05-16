От создателей "Киев за три дня": российским военным приказали захватить Волчанск за двое суток (видео)
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За сам город идут ожесточенные бои
Военное руководство России отдало приказ за двое суток захватить город Волчанск Харьковской области, где ВСУ улучшили тактическое положение. Такую задачу дали бойцам 138-й и 25-й мотострелковых бригад Вооруженных сил РФ.
Об этом рассказал российский военный Андрей Юргенс, служащий в 138-й мотострелковой бригаде. Его взяли в плен в Волчанске, о чем сообщил журналист Юрий Бутусов.
"В Волчанске был захвачен пленный из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрей Юргенс, который сообщил, что его бригада совместно с 25-й мотострелковой бригадой имела задачу захватить Волчанск "за два дня". Видео будет выложено в интернете", — написал журналист.
Впоследствии видео появилось в Telegram-канале Бутусова. Пленный рассказал, какую задачу им поставило военное руководство.
"Задача бригады была — захват города Волчанск за два дня", — сказал российский военный.
По данным Генштаба на утро, 16 мая, Силам обороны удалось улучшить тактическое положение в Волчанске. ВСУ сорвали планы врага, что привело к снижению активности оккупационных войск. Россиянам не дали укрепиться в глубине городской застройки. Украинские военные проводят боевые задания на севере города. Ситуация контролируется.
Ранее "Телеграф" писал, что происходит на Харьковском направлении. Ситуацию прокомментировали военные, представители городских властей и аналитики.
Из-за новой волны российского наступления на Харьковщину, которая началась 10 мая, возникли дискуссии из-за фортификационных сооружений. Аналитики проекта DeepState бьют тревогу. Они опубликовали кадры одной из неподготовленных позиций, которая находится недалеко от государственной границы.