Встреч не будет: Зеленский принял важное решение из-за наступления РФ на Харьковщине

Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть

Президент Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия при его участии, запланированные на ближайшие дни из-за наступления россиян на севере Харьковщины. Глава государства также отменил поездки в Португалию и Испанию, где планировал подписать безопасное соглашение.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

"Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия при его участии, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание".

На ежедневном селекторе президент заслушал отчет о ситуации в Харьковской области и обеспечении Сил обороны Украины. С докладом выступал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

Как отмечается, на месте работают командующие Государственной пограничной службы, Нацгвардии и главком Александр Сырский, который "принимает все решения на основе исчерпывающей информации".

"Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть. Разведки — ГУР и СВР — видят все вероятные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает президенту о ситуации", — отметил Никифоров.

Следует добавить, что издание EFE со ссылкой на источники в королевском дворце сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Испанию, запланированный на 17 мая, из-за сложной ситуации на фронте. Кроме того, украинский президент должен был посетить Португалию.

Наступление на Харьковщине — что известно

Генеральный штаб ВСУ во вторник, 14 мая, сообщил, что на отдельных участках Харьковского направления, в районах Лукьянцев и Волчанска, украинские подразделения "совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции". Это сделали для сохранения жизней украинских военнослужащих и избегания потерь.

15 мая полицейский Денис Ярославский сообщил на своей странице в Instagram, что в Волчанске сейчас продолжаются активные бои. Враг занимает позиции на улицах города.

Напомним, 10 мая россияне начали наступление на Харьковщине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко рассказал, что на севере Харьковщины наступает более 30-тысячная группировка россиян. Всего на границе с украинским регионом сосредоточено 50 тысяч окупантов.

Параллельно с наступлением россияне усилили обстрелы пограничных общин Харьковской области, а также Сумщины. На фоне этого в Сумской области приступили к эвакуации гражданских из городов Белополья и Ворожба. В 5-километровой пограничной зоне идет эвакуация, которая началась еще в июле 2023 года.

Во вторник, 14 мая, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что оккупанты будут наступать в направлении Сум. Он сообщил, что россияне держат небольшую группировку Сил на пограничном направлении.

Но, как ранее писал Телеграф, заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак прокомментировал вероятность наступления армии РФ на Сумщину. По словам чиновника, на сегодня ситуация в регионе контролируемая. По мнению Бицака, "паниковать нет смысла". Заместитель райсовета заявил, что у россиян "не хватит сил" наступать на Сумщине. Поскольку сейчас враг проводит операции в Харьковской области и на многих других участках фронта.