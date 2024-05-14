Генштаб: ВСУ отошли в районе Лукьянцев и Волчанска Харьковской области

Уничтожены 162 единицы личного состава и 26 единиц техники российских оккупантов

Вооруженные силы Украины для сохранения личного состава отошли на отдельных участках фронта на Харьковском направлении. Речь идет о районах Лукьянцев и Волчанска.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины. Отмечается, что ВСУ на этом направлении отразили 11 атак российских террористов, в том числе на участках Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Липцы, Борисовка — Нескучное, Шебекино — Волчанск.

"На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что уничтожены 162 единицы личного состава российских террористов. Кроме личного состава, украинские военные в этом направлении уничтожили и повредили 26 единиц техники террористов.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты продолжают свое наступление в Харьковской области. Они регулярно проводят атаки и имеют некоторые успехи, но наши защитники пытаются стабилизировать ситуацию.

Как сообщалось ранее, Волчанск на фоне российского наступления начали эвакуировать, поскольку он регулярно подвергается российским обстрелам с использованием ствольной и реактивной артиллерии. По данным местных властей, в городе остается еще около 200 человек.