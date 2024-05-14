Подарок врагу? В Харьковской области "зубы дракона" свалены кучами вдоль дороги почти год (фото)

Почему "зубы дракона" не использовали, чтобы преградить путь врагу, неизвестно

В Харьковской области заметили сваленные в кучу укрепления "зубы дракона". Лежат они вдоль дороги в окрестностях Липцев, где россияне развивают свое наступление.

Кадры публикуют аналитики DeepState. Более того, информацию подтверждают и воины ВСУ.

По имеющейся информации, фортификационные укрепления лежат без дела с весны-лета 2023 года. Эти заграждения должны были стать частью линии обороны в Харьковской области, чтобы сдержать наступление армии РФ, но, по неизвестным причинам, их не задействовали.

"На фото — подарок от украинских налогоплательщиков врагу… Не будем делать выводов, пусть их сделает комиссия, которая будет рассматривать добросовестность подрядчиков, возводивших оборонительные сооружения, и ответственных лиц, которые должны осуществлять контроль", — пишут аналитики DeepState.

На просьбу прокомментировать "Телеграфу" данную информацию в ОВА пообещали предоставить официальный комментарий "в течение 10 минут", однако спустя час, на момент публикации новости, реакции так и не последовало.

Напомним, ранее в ЦПД СНБО заявляли, что непосредственно на границе с Россией невозможно было соорудить укрепления, так как враг бы попросту уничтожил как военных, так и сами укрепления. Поэтому боевые действия в Харьковской области развиваются именно так, как и было прогнозировано.

Но Село Липцы находится в 11 км от границы с Россией. Оккупанты развивают свое наступление в последние дни, атакуя на направлениях Глубокое – Липцы, Шебекино (рф) – Волчанск, Борисовка – Нескучное.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Харьковской области укрепления подальше от границы готовы почти на 100%. Более того, в районе Волчанска, где сейчас идут тяжелые бои, фортификационные сооружения были и есть.