Подарунок ворогові? На Харківщині "зуби дракона" звалені купами вздовж дороги майже рік (фото)

Чому "зуби дракона" не використовували, щоб перегородити шлях ворогові, невідомо

На Харківщині помітили звалені в купу укріплення "зуби дракона". Лежать вони вздовж дороги на околицях Липців, де росіяни розвивають свій наступ.

Кадри публікують аналітики DeepState. Щобільше, інформацію підтверджують і воїни ЗСУ.

За наявною інформацією, фортифікаційні укріплення лежать без діла з весни-літа 2023 року. Ці загородження мали стати частиною лінії оборони в Харківській області, щоб стримати наступ армії РФ, але з невідомих причин їх не задіяли.

"На фото — подарунок від українських платників податків ворогові… Не робитимемо висновків, нехай їх зробить комісія, яка розглядатиме сумлінність підрядників, які зводили оборонні споруди, та відповідальних осіб, які мають здійснювати контроль", — пишуть аналітики DeepState.

На прохання прокоментувати "Телеграфу" цю інформацію в ОВА пообіцяли надати офіційний коментар "протягом 10 хвилин", проте за годину, на момент публікації новини, реакції так і не було.

Нагадаємо, раніше в ЦПД РНБО заявляли, що безпосередньо на кордоні з Росією неможливо було спорудити укріплення, оскільки ворог просто знищив би як військових, так і самі зміцнення. Тому бойові дії на Харківщині розвиваються саме так, як і було прогнозовано.

Але Село Липці знаходиться за 11 км від кордону з Росією. Окупанти розвивають свій наступ останніми днями, атакуючи на напрямках Глибоке – Липці, Шебекіне (РФ) – Вовчанськ, Борисівка – Нескучне.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Харківській області зміцнення далі від кордону готові майже на 100%. Щобільше, в районі Вовчанська, де зараз точаться важкі бої, фортифікаційні споруди були і є.