Росіяни тиснуть на Харківщину і ще один напрямок: де йдуть найінтенсивніші бої

Загарбники переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілкових відділень

Російські окупанти продовжують наступальні дії на фронті і протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилася до 93. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку. Другий за інтенсивністю – Харківський.

У свою чергу, Сили оборони стримують тиск противника. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 14 травня.

Зазначається, що загарбники переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілкових відділень. Українські воїни тим часом продовжують завдавати ворогові максимальних втрат.

На Покровському напрямку сьогодні зафіксовано 13 авіаударів. Загалом сьогодні на напрямі сталося 30 атак окупантів. Найбільше – в районах Новоолександрівки та Нетайлового.

На Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке – Липці, Шебекіне (РФ) – Вовчанськ, Борисівка – Нескучне. Ведуться бої на околицях Вовчанська.

Ще 9 атак бойових зіткнень було на Куп’янському напрямку. Три з них – продовжуються. Окупанти завдали авіаудару в районі Сергіївки.

На Краматорському напрямку супротивник провів 9 атак. Також три рази він завдавав авіаударів у районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне зіткнення ще триває.

На Курахівському напрямі Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. Загарбники намагалися витіснити наших захисників у районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Времєвському напрямі зафіксовано 6 невдалих штурмових дій ворога у Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

Також на Лиманському напрямку ворог двічі безуспішно намагався покращити тактичне становище у районах Іванівки та Тернів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що російські окупанти можуть розпочати наступ у Сумській області.