Росія б’є рекорди з втрат на фронті за добу: цифри

Ворог також втратив майже дві сотні одиниць техніки

Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на фронті і лише минулої доби було ліквідовано 1 740 загарбників. До цієї цифри входять як загиблі, так і поранені.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 13 травня. Зазначається, що РФ також втратила велику кількість військової техніки.

Варто зазначити, що для настання в Харківській області Росія залучила, зокрема, Африканський корпус найманців. Тактика Кремля полягає в тому, щоб компенсувати колосальні втрати особового складу, набравши найманців із бідних країн. З цим, мабуть, і пов’язані такі великі втрати окупантів.

Також було опубліковано кількість техніки, яку Росія втратила минулої доби. Найбільше було знищено автомобільну техніку та автоцистерни, а також бойові броньовані машини.

особового складу – близько 484 030 (+1740) осіб,

танків — 7485 (+31),

бойових броньованих машин – 14417 (+42),

артилерійських систем — 12487 (+15),

РСЗВ — 1070 (+4),

кошти ППО – 797 (+0),

літаків – 350 (+0),

вертольотів – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9936 (+26),

крилаті ракети — 2197 (+3),

кораблі/катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 878 (+59),

спеціальна техніка – 2048 (+6).

Втрати окупантів за місяці. Графік: Мінфін

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне озвучив втрати російських окупантів у ході війни в Україні.