Гаряче ще на одному напрямку: росіяни кладуть сотні людей на Херсонщині, подробиці

Українські оборонці активно застосовують FPV-дрони

На Херсонщині за острів Нестрига, який нещодавно Силам оборони України вдалося повернути під свій контроль, точаться інтенсивні бої. При цьому, російська армія зазнає значних втрат.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в етері телемарафону. Він зазначив, що росіяни не залишають спроб висадитися на острові й щоразу зазнають серйозних втрат.

"Тривають постійно бойові дії, вони намагаються висадитися туди періодично. Тому, відповідно, ми вимушені відбивати ці атаки. Там зараз велика щільність FPV-дронів, мова про сотні, але і з нашої сторони так само вони застосовуються", — зауважив Плетенчук.

За його словами, на цій ділянці фронту, українські оборонці активно застосовують FPV-дрони й не поступаються в цьому росіянам.

"Вчора у них загалом, в нашому напрямку, 115 особового складу було втрат, половина з них безповоротна. Просто уявіть собі, 60 чоловіків у віці "продуктивному", грубо кажучи, це таке невелике підприємство, наприклад, десь в Росії могло б бути. От вчора вони їх втратили: половина загиблими й ще стільки ж інвалідами. Тому, в принципі, так, РФ несе там серйозні втрати", — заявив речник.

При цьому, за словами Плетенчука, ворог щодня намагається захопити острів. За його словами, для окупантів це і в пропагандистському сенсі втрата, і в тактичному, адже це Правий берег.

"Вони собі хочуть такий собі маленький плацдарм там", — зазначив речник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що нині ситуація на фронті вкрай складна (карти боїв). Росіяни тиснуть, як божевільні.