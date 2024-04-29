Україна повернула контроль над островом на Херсонщині: чому він важливий, пояснили у ЗСУ

Певний час острів вважався сірою зоною

Українським військовим вдалось повернути контроль над островом Нестрига у Херсонській області, який має тактичне значення. Як наслідок якість контроверсійних заходів може бути збільшена.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук у коментарі у "Громадському радіо". Він наголосив, що острів має чимале значення у порційних боях.

"Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення", — заявив Плетенчук.

Острів Нестрига

За його словами, ворог зазвичай використовує подібні локації, тому повернення контролю над островом першочергово важливе для якості контрдиверсійних заходів.

"Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований… Певний час він вважався сірою зоною", — підкреслив речник.

Зауважимо, що на полі бою в Україні загострилася ситуація. За словами головкома Олександра Сирського, окупанти намагаються перехопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту. росіяни зосередили основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу у силах та засобах. Вони активно атакують по всій лінії фронту, на деяких напрямках мають тактичні успіхи.

Раніше "Телеграф" писав, що найгарячішими напрямками на сьогодні залишаються Авдіївський, Бахмутський та Лиманський. На них російські загарбники атакують найбільше.