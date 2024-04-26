Україна відводить з фронту американські танки Abrams: стало відомо, в чому причина

На полі бою зараз фактично немає відкритої території, якою можна проїхати непоміченим

Американські танки Abrams M1A1 вирішили відвести з лінії фронту в глибокий тил. Одна з основних причин такого рішення – це небезпека від російських безпілотників, які сильно ускладнюють застосування танків.

Про це повідомляє видання Associated Press. Зазначається, що понад рік тому, в січні 2023 року, перші Abrams прибули в Україну, щоб проривати російські лінії оборони.

Проте з того часу ситуація на полі бою суттєво змінилася. Abrams брали участь в обороні, добре себе зарекомендували, проте російські терористи почали застосовувати ударні та розвідувальні дрони у таких кількостях, що використовувати танки стало просто неможливо. П'ять танків з 31 було втрачено на полі бою, а ще кілька зазнали пошкоджень.

На полі бою зараз фактично немає відкритої території, якою можна проїхати непоміченим – занадто багато дронів випускають терористи. Тому танки відвели з фронту. Зараз США та Україна будуть думати над зміною тактики використання Abrams, зазначив віцеголова Об’єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді, а також два чиновники з Пентагону.

"Якщо ви думаєте про те, як розвивається боротьба, масова броня в середовищі із всюдисущими безпілотними літальними системами може опинитися під загрозою… Ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях, щоб допомогти їм продумати, як можна це використати в такому зміненому середовищі, де все видно відразу", — зазначив адмірал.

Як повідомлялося раніше, перший танк Abrams прибув до України наприкінці вересня 2023 року. Постачання відбулося швидше, ніж передбачалося раніше, оскільки замість новітньої варіації M1A2 було передано модернізовані M1A1.

На середину жовтня 2023 року, в Україну прибули всі обіцяні танки цього типу. Усього їх було передано близько тридцяти одиниць. В той самий час з-за кордону повернулися й українські військові, які проходили навчання на американській базі в Німеччині.