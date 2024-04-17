"Танк-сарай": на думку експертів, нове "вундерваффе" росіянам не допоможе

Експериментальний танк може стати основою нової тактики штурмів, якщо зможе

Російські окупанти можуть розпочати застосовувати нову тактику штурму українських позицій. Її основою стане танк, буквально "завішаний" металевими листами, і одразу декількома засобами РЕБ для боротьби з українськими дронами. Як виявилося, таке посилення допомогло розмістити на подібному "залізному капуті" групу піхоти, висадити її, а самому танку повернутися назад, не будучи знищеним.

Хоча пізніше сам танк-"сарай" був знищений, окупанти відразу створили другий. Як пише видання Defence Express, новий витвір російських "кулібіних" трохи покращений у порівнянні з першим варіантом — вище і має більш досконалий комплект засобів радіоелектронної боротьби.

Зважаючи на те, що окупанти створили вже другу таку одиницю, подібні "покращені" танки вони вважали ефективними. "Телеграф" вирішив поцікавитися, для чого вони можуть стати в нагоді росіянам.

Другий танк-сарай

Гарний захист від дрону

За словами військового оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, дана конструкція показала досить високу ефективність проти дронів, які не змогли її зупинити.

Остання правда експерта не дивує, адже, за його словами, самі дрони не здатні зупинити танкову атаку. До того ж, часто FPV-дрони на ділі вже добивали пошкоджені танки після того, як останні отримували удари мінами, артилерією та ПТРК.

"Але, на жаль, тема дронів стала настільки хайповою, що про всі інші три компоненти повною мірою забули і про проблеми кожної з них я постараюся цими найближчими днями написати", — зазначає експерт.

Однак, як упевнений Олександр Коваленко, цей зразок техніки не допоможе окупантам, якщо проти нього буде використано комплексний підхід боротьби.

Початок нової штурмової тактики окупантів?

На думку військового експерта Дмитра Снєгірьова, поява вже другого зразка такого танка може говорити про спроби окупантів розробити та застосовувати нову тактику штурмів укріплених позицій ЗСУ. Її основою таки може стати подібний танк-сарай, зігравши роль імпровізованого транспорту для піхоти.

"Незважаючи на всі заяви про бездонні запаси ще радянської бронетехніки, насправді це не так і критичні втрати в ній спонукають окупантів шукати нову тактику штурму. З урахуванням використання такого танка вона може виглядати так — спочатку піхота танком доїжджає до якогось пункту, висаджує піхоту, яка йде в атаку, а сам танк підтримує її вогнем. Це допомагає більш-менш безпечно доставити піхоту до передових позицій і підтримувати її вогнем танкової гармати", — пояснив "Телеграфу" можливу майбутню нову тактику окупантів експерт.

Вид нового танка зверху поблизу

Водночас він закликає не перебільшувати небезпеку такої тактики та зброї, адже:

подібних танків було зроблено всього два, і мова явно йде про кустарні поліпшення, яких буде небагато;

засіб протидії подібним танкам ЗСУ обов’язково знайдуть і навряд це займе багато часу.

"При хорошому захисті зверху, подібні танки-"сараї" наприклад, ніяк не захищені знизу, від тих же протитанкових мін. Та й російські засоби РЕБ не такі ефективні, так що думаю, спосіб їх знищення буде знайдений, потрібен лише час", — резюмував Дмитро Снєгірьов.

На користь високих втрат у техніці та її дефіциті на передовій у окупантів говорить і той факт, що наприкінці березня ЗСУ було знищено навіть не бойову, але рідкісну техніку. Йдеться про високозахищений спеціальний транспортний засіб "Ладога", створений для перевезення генералітету ще СРСР на випадок ядерного удару.