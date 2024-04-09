Український "броньований кулак": хто воює на танках Т-80 (відео)

Танк має багато модифікацій

Поки Україна чекає на постачання бойових танків від партнерів, використовуються власні ресурси. Після розпаду Радянського Союзу в Україні лишилося чимало танків, зокрема Т-80.

Цей бойовий танк відомий тим, що став першим у світі серійним танком з єдиною газотурбінною силовою установкою. Він виготовляється в Харкові, має вагу у 46 тонн. Його озброєння включає 125-мм гармату, 7,62-мм кулемет і 12,7-мм зенітний кулемет. Дальність стрільби танка – 9400 метрів, максимальна швидкість по бездоріжжю – 60 км/год. Для Т-80 потрібен екіпаж з 3 осіб

Після розпаду СРСР в Україні було загалом 248 танків Т-89 різних моделей — дизельних та газотурбінних. Як розповів дослідник військової історії професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук в коментарі АрміяInform, танки в 90-х роках здебільшого законсервували та відправили стояти, згадавши про них у 2014.

Цей танк має потужний двигун, проте це несе за собою одразу кілька проблем — можливість танка"рвонути" з місця призводить до величезних витрат палива — 460 літрів на 100 км. Газотурбінні танки Т-80 при цьому чутливі до пилу і двигун потребує регулярного обслуговування.

Ще до розвалу Союзу в Харкові зробили Т-80УД — з дизельним двигуном. Його модернізацією в сучасній Україні став Т-84.

Проте найпоширенішою модернізацією базової версії став танк Т-80Б, оновлення йшло аналогічно до оновлення Т-64Б. На нього "навішували" різні додаткові варіанти захисту тощо, маркуючи відповідно літерами. Наприклад Т-80БВ 1985 року мав динамічний захист "Контакт-1".

Орієнтуючись на модернізацію Т-64 вже в сучасній Україні в 2017 році, оновили також і танки Т-80БВ — модернізовані зразки отримали в морській піхоті та десантно-штурмових військах. В порівнянні зі старими зразками, оновлений танк має тепловізійний приціл, цифрову радіостанцію, сучасні прилади нічного бачення, засоби супутникового зв’язку.

Однак зберігання протягом десятиліть на складах не минулося для танків — The Military Balance 2022 зазначає про 28 модернізованих танків Т-80БВ у морпіхів, 60 танків в ДШВ та 34 Т-80 в резерві.

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