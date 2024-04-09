Украинский "бронированный кулак": кто воюет на танках Т-80 (видео)

У танка есть множество модификаций

Пока Украина ожидает поставок боевых танков от партнеров, используются собственные ресурсы. После распада Советского Союза в Украине осталось немало танков, в том числе Т-80.

Этот боевой танк известен тем, что стал первым в мире серийным танком с единственной газотурбинной силовой установкой. Он производится в Харькове, имеет вес 46 тонн. Его вооружение включает 125-мм пушку, 7,62-мм пулемет и 12,7-мм зенитный пулемет. Дальность стрельбы танка – 9400 метров, максимальная скорость по бездорожью – 60 км/ч. Для Т-80 требуется экипаж из 3 человек

После распада СССР в Украине было всего 248 танков Т-89 разных моделей — дизельных и газотурбинных. Как рассказал исследователь военной истории профессор Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Андрей Харук в комментарии АрмияInform, танки в 90-х годах в основном законсервировали и отправили стоять, упомянув о них в 2014 году.

Этот танк имеет мощный двигатель, однако это несет сразу несколько проблем — возможность танка "рвануть" с места приводит к огромным расходам топлива — 460 литров на 100 км. Газотурбинные танки Т-80 при этом чувствительны к пыли и двигатель нуждается в регулярном обслуживании.

Еще до развала Союза в Харькове сделали Т-80УД с дизельным двигателем. Его модернизацией в современной Украине стал Т-84.

Однако самой распространенной модернизацией базовой версии стал танк Т-80Б, обновление шло аналогично обновлению Т-64Б. На него "навешивали" разные дополнительные варианты защиты и т.п., маркируя соответственно буквами. Например, Т-80БВ 1985 года имел динамическую защиту "Контакт-1".

Ориентируясь на модернизацию Т-64 уже в современной Украине в 2017 году, обновили также танки Т-80БВ — модернизированные образцы получили в морской пехоте и десантно-штурмовых войсках. По сравнению со старыми образцами обновленный танк имеет тепловизионный прицел, цифровую радиостанцию, современные приборы ночного видения, средства спутниковой связи.

Однако хранение на протяжении десятилетий на складах не обошлось для танков — The Military Balance 2022 отмечает 28 модернизированных танков Т-80БВ у морпехов, 60 танков в ДШВ и 34 Т-80 в резерве.

Ранее "Телеграф" рассказывал об Украинской разработке, которая начала испытания накануне вторжения, но уже показала свою эффективность. Это САУ "Богдана", которая может попасть на 42 км.