Выпускайте "Кракена": как работает украинская система блокировки дронов (видео)

Средства РЭБ могут быть стационарными и портативными

Украине нужны системы радиоэлектронной борьбы на поле боя, чтобы вражеские дроны не могли добраться до позиций. Среди таковой — Квертус КВЕРТУС AD KRAKEN-М, нацеленный на блокировку каналов управления беспилотниками. Он стационарный и должен защищать объекты инфраструктуры, в том числе гражданской и критической.

По данным производителя, с направленными антеннами дальность работы прибора – до 1400 метров, при этом с шитревыми антеннами БПЛА подавляются на расстоянии до 800 метров. Сам AD KRAKEN-М небольшой – размеры без антенн – 28 х 40 х 59 см, а вес 30 кг.

Однако для использования мобильными группами, которые, например, эвакуируют раненых, он не подойдет. Альтернативой является Квертус AD COUNTER FPV BACKPACK – комплекс для блокировки дронов в виде рюкзака. Он нацелен против FPV-беспилотников. Автономно работать может до 120 мин, эффективная дальность работы – до 300 метров. Однако для этого между дроном и оператором должно быть 3 км. Размеры этого блокировщика БПЛА – 80 х 40 х 20 см, однако вес значительно меньше – 8 кг.

"Группа военных выдвигается на задачи, включает РЭБ, отрабатывают и выключают", — отмечается в комментарии о работе мобильного блокировщика для "Армия.информ". У самого РЭБа есть идентификатор включения, который не виден вражескому снайперу.

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