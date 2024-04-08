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Випускайте "Кракена": як працює українська система блокування дронів (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Україна потребує РЕБів для захисту об'єктів інфраструктури та військових на фронті Новина оновлена 08 квітня 2024, 09:16
Україна потребує РЕБів для захисту об'єктів інфраструктури та військових на фронті. Фото https://armyinform.com.ua

Засоби РЕБ можуть бути стаціонарними та портативними

Україні потрібні системи радіоелектронної боротьби на полі бою, аби ворожі дрони не могли дістатися позицій. Серед такий — Квертус КВЕРТУС AD KRAKEN-М, що націлений на блокування каналів управління безпілотниками. Він стаціонарний і має захищати об’єкти інфраструктури в тому числі цивільної та критичної.

За даними виробника, з направленими антенами дальність роботи приладу — до 1400 метрів, при цьому з шитрьовими антенами БПЛА придушуються на відстані до 800 метрів. Сам AD KRAKEN-М невеликий — розміри без антен – 28 х 40 х 59 см, а вага 30 кг.

Проте для використання мобільними групами, що, наприклад, евакуюють поранених він не підійде. Альтернативою є Квертус AD COUNTER FPV BACKPACKкомплекс для блокування дронів у вигляді рюкзака. Він націлений проти FPV-безпілотників. Автономно працювати може до 120 хв, ефективна дальність роботи — до 300 метрів. Проте для цього між дроном та оператором має бути 3 км. Розміри цього блокувальника БПЛА — 80 х 40 х 20 см, проте вага значно менша — 8 кг.

"Група військових висувається на завдання, вмикає РЕБ, відпрацьовують і вимикають", — зазначається в коментарі про роботу мобільного блокувальника для "Армія.інформ". У самого РЕБу є ідентифікатор включення, який не помітний ворожому снайперу.

Раніше "Телеграф" розповідав про роботу САУ "Богдана". Попри те, що виробництво почалося тільки з початком повномасштабного вторгення, воно наростає і САУ з далекобійністю 42 км вже відзначилась у кількох операціях.

Теги:
#РЕБ #Дрони