В Україні розробили новий засіб РЕБ: чим "Ай-Петрі" допоможе на фронті

РЕБ назвали на честь гори в Криму

Україні потрібні потужні комплекси радіоелектронної боротьби, щоб протистояти атакам ворога. Днями презентували новий комплекс РЕБ "Ай-Петрі". Його створили приватні розробники менш ніж за 5 місяців.

Фінансування також відбувалося приватним коштом. Комплекс не маленький, окрім самої станції радіоелектронної боротьби в ньому є радіолокаційна станція та антидроновий пристрій, на додачу — штабна машина, пікапи, засоби зв’язку та живлення.

Заявлялося, що він може подавляти російські дрони на відстані до 20 км. "Мілітарний" зазначає, що окрім звичних антен РЕБ на "Ай-Петрі" помітили додатковий оптичний пристрій. Це може бути пристрій спостереження або лазерна станція.

Що може РЕБ "Ай-Петрі СВ":

придушувати зв’язок

виявляти позиції російських операторів дронів

змушувати FPV-дрони "губитися"

перешкоджати роботі коригованих авіаційних бомб (КАБ).

Перші комплекси вже прикривають артилеристів на Авдіївському напрямку. Ще п’ять комплексів вже передані 18 Центру протидії технічній розвідці. Перед тим як використовувати їх безпосередньо на фронті, оператори мають прослухати навчальний курс через складність обладнання.

Раніше "Телеграф" розповідав про плани України разом з Британією модернізувати дрони для того, щоб вони могли протистояти ворожим засобам РЕБ. Серед загроз для нашої країни не тільки дрони, а й КАБ — росіяни їх удосконалюють.