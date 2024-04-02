Пролетів 1200 км: що відомо про дрон UJ-22 Airborne, який нібито завдав ударів у Татарстані (відео)

В ГУР підтвердили, що атаку здійснив дрон українського виробництва

Зранку 2 квітня в Татарстані Російської Федерації сталася надзвичайна подія — в Єлабузі невідомі беспілотники атакували НПЗ та ще одне підприємство. Влада регіону вже заявляє про постраждалих та воліє не називати об'єкти атаки, проте стало відомо, що другий завод міг виробляти російські дрони "Герань" — аналог "Шахедів". Родзинки додає той факт, що Єлабуга знаходиться в 1200 км від українського кордону.

У БПЛА росіяни ніби то впізнали український UJ-22 Airborne від компанії "Укрджет". Про це також каже політичний аналітик Павло Нусс. За даними виробника, максимальний радіус дії в автономному режимі у цього дрона — 800 км, а за підрахунками дальність — максимум 1600 км в один бік.

Що відомо про UJ-22 Airborne та його "візити" в РФ

UJ-22 Airborne це багатоцільовий комплекс, що може літати при складних метеоумовах та долати ворожі РЕБи. Цей комплекс розробляти почали ще до повномасштабного вторгення — окрім ударного застосування він може бути задіяний в розвідці та пошуково-рятувальних роботах. Він вже був задіяний в деяких операціях — його звинувачували росіяни в атаках на Москву в травні 2023 року, схожі літальні апарати росіяни знаходили і раніше, однак ця атака на завод відбулася найдалі від українського кордону — Єлабуга знаходиться в 1200 км.

Відстань до Єлабуги

Основні характеристики UJ-22 Airborne:

Радіус дії з передачею даних в режимі реального часу — 100 км

Максимальний радіус дії в автономному режимі — 800 км

Максимальна злітна маса 85 кг

Має максимальну швидкість 160 км/год і крейсерську швидкість 120 км/год

Летіти він може на висоті від 50 до 6000 метрів

В польоті може знаходитися не більше 7 годин.

Корисне навантаження, яке може перевозити UJ-22 Airborne — 20 кг. Те, що саме цей дрон був застосований при атаці на завод в Єлабузі не підтверджено офіційно, однак джерела "Телеграфа" в ГУР стверджують, що це були саме дрони українського виробництва. Удар припав в тому числі і на завод з виробництва дронів-"шахедів". Використання далекобійних дронів розширює межу, куди Україна може дістати.

Вибухи після атак безпілотників у РФ

Раніше "Телеграф" розповідав про інший далекобійний український дрон "Лютий". Серед іншого саме його росіяни звинувачували в ударах по нафтопереробних заводах, що привели до дефіциту бензину в РФ.