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Український дрон "Лютий": на що здатний цей БПЛА та чому його не змогли зібрати росіяни (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Модель дрона "Лютий" Новина оновлена 22 березня 2024, 07:52
Модель дрона "Лютий"

Не всі дрони досягають цілі через роботу ворожих засобів РЕБ

Останніми днями в Росії часто горіли нафтопереробні підприємства. Всі вони знаходяться в 900-км зоні від України. Безпілотником, що міг долетіти на таку відстань є дрон "Лютий".

Росіянам вдалося розібрати один із беспілотників. "Дефенс Експресс" зазначає, що окупанти розкладаючи дрон припустилися помилок, адже двигун "Лютого має штовхальний гвинт, а вони розмістили його не у хвостовій частині.

Опубліковане окупантами фото дрона Лютий
Опубліковане окупантами фото "Лютого"

Окрім відомої далекобійності в 1000 км, росіяни заявили про такі параметри: розмах крил – 6,7 м, довжина – 4,4 м, злітну масу оцінили у 250-300 кг. Зазначається, що безпілотник обладнаний німецьким бензиновим двигуном. Опублікували також дані про бойову частину. Росіяни оцінили її у 50 кг, аналогічно до "Шахеда"-136. Експерти зазначають, що бойова частина осколково-фугасна.

Раніше повідомлялось, що корисне навантаження дрона "Лютий" 75 кг. Вперше фото моделі "Лютого" було опубліковане в листопаді 2023 року. Зазначалося, що платформа не є аналогом "Шахеда" адже є не тільки ударним дроном, а може виконувати різні функції.

Раніше "Телеграф" розповідав про дрон ALTIUS-600, який поєднує в собі розвідувальні та ударні функції. Неназвану кількість таких дронів Україні передали з США.

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