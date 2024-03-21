Найбільше на українські дрони "Сич" задонатили... росіяни. Несподівані подробиці від ГУР

Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом та євро

Найактивнішими під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії БПЛА "Сич" для підрозділів ГУР найактивнішими виявилися росіяни. Пік донатів збігся з періодом виборів у Росії.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України. Зазначається, що за чотири дні акції, яку проводив телеканал Freedom, приєдналося майже 3000 людей. У тому числі 1538 росіян, зокрема 200 москвичів. Вони відсканували qr-код із екранів своїх телевізорів та гаджетів.

"Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора співпав із проведенням так званих виборів путіна. Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом та євро заради свободи своєї держави", — йдеться у повідомленні.

У ГУР вважають, що для росіян це найкраща інвестиція в майбутнє РФ, яке може наступити лише за "демонтажу" терористичного режиму в кремлі.

Також до зборів на "Сич" приєдналися українці, громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ГУР зізналися, що допомагають російським добровольчим формуванням, які виконують завдання до РФ.