У ГУР визнали, що допомагають російським добровольцям на території РФ та назвали причину

Рейд росіян продовжується

Спікер Головного управління розвідки Андрій Юсов визнав, що ГУР допомагає російським добровольчим формуванням, які продовжують виконувати завдання на території Росії. Він наголосив, що це є боргом України.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК та легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", то це, зокрема, обов’язок України", — сказав Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що оскільки російські добровольці допомагають українцям у боротьбі проти російських окупантів та героїчно проявляють себе на фронті, Україна має допомагати їм у боротьбі проти путінського режиму. Крім того, Андрій Юсов наголосив, що бійці російських добровольчих формувань беруть безпосередню участь у серйозних операціях.

Варто зазначити, що 12 березня, коли російські добровольці розпочали свою операцію на території Бєлгородської та Курської областей Росії, Андрій Юсов заявив, що Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи. Він додав, що вони "перебувають у себе вдома".

Як повідомляв "Телеграф", начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив, що Російський добровольчий корпус продовжить наступальні дії на території Росії. Найближчим часом зупинятися не планують, але враховуватимуть динаміку на полі бою.