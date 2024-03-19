В ГУР признали, что помогают российским добровольцам на территории РФ и назвали причину

Рейд россиян продолжается

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов признал, что ГУР помогает российским добровольческим формированиям, которые продолжают выполнять задачи на территории России. Он подчеркнул, что это является долгом Украины.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает добровольческим формированиям. Если мы говорим о действиях РДК и легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", то это, в частности, обязанность Украины", — сказал Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он пояснил, что так как российские добровольцы помогают украинцам в борьбе против российских оккупантов и героически проявляют себя на фронте, Украина должна помогать им в борьбе против путинского режима. Кроме того, Андрей Юсов подчеркнул, что бойцы российских добровольческих формирований принимают непосредственное участие в серьезных операциях.

Стоит отметить, что 12 марта, когда российские добровольцы начали свою операцию на территории Белгородской и Курской областей России, Андрей Юсов заявил, что Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения. Он добавил, что они "находятся у себя дома".

Как сообщал "Телеграф", начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что Русский добровольческий корпус продолжит наступательные действия на территории России. В ближайшее время останавливаться не планируют, но будут учитывать динамику на поле боя.