"Они у себя дома": в ГУР отреагировали на новые рейды русских добровольцев в Белгородской и Курской областях

Самостоятельные подразделения состоят из россиян

В Главном управлении разведки Украины прокомментировали заход на территорию России "русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода россии" и "Сибирского батальона". Все они находятся у себя дома и этими действиями преследуют общую цель.

Об этом представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал в комментарии 24 Каналу. По его словам, это самостоятельные подразделения, которые состоят из россиян.

"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они, в конце концов, находятся у себя дома", – сказал Юсов.

Он также подчеркнул, что сейчас, вероятно, происходит совместная операция данных подразделений на территории России.

Внимание! В видео содержится нецензурная лексика.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 марта, легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую область. Было сообщено о взятии под контроль населённого пункта Лозовая Рудка. Бойцы заявили, что будут отбирать у режима свою землю.

Также напомним, что 19 января "Русский добровольческий корпус" устроил засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. Тогда было сообщено об атаке машины Урал МО. В результате есть погибшие и пострадавшие.

1 июня 2023 года Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" заявили о новых рейдах на территории страны-агрессора. По их словам, главная цель — это освобождение Россию и поднятие в Москве флага "Свободы".