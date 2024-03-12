"Вони у себе вдома": у ГУР відреагували на нові рейди російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях

Самостійні підрозділи складаються з росіян

У Головному управлінні розвідки України прокоментували захід на територію Росії "руського добровольчого корпусу", легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону". Всі вони знаходяться вдома і цими діями переслідують спільну мету.

Про це представник ГУР МО Андрій Юсов сказав у коментарі 24 каналу. За його словами, це самостійні підрозділи, які складаються із росіян.

"Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома", – сказав Юсов.

Він також наголосив, що зараз, ймовірно, відбувається спільна операція цих підрозділів на території Росії.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 березня, легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей. Було повідомлено про взяття під контроль населеного пункту Лозова Рудка. Бійці заявили, що відбиратимуть у режиму свою землю.

Також нагадаємо, що 19 січня "Російський добровольчий корпус" влаштував засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області. Тоді було повідомлено про атаку машини Урал МО. В результаті є загиблі та постраждалі.

1 червня 2023 року Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" заявили про нові рейди на території країни-агресора. За їхніми словами, головна мета — це звільнення Росії та підняття у Москві прапора "Свободи".