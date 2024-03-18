"Отгребаем за всю страну": россияне плачут из-за ударов по Белгороду, но получают игнор

Новостей о Белгороде просто нет по российскому телевидению

Россияне продолжают выть в социальных сетях об атаках по Белгороду и области, из которой, к слову, захватчики нередко запускают ракеты по Харькову. Под постами "Первого канала" они просят обратить внимание на ситуацию, но получают в ответ лишь игнор.

Информация об этом появилась в одном из пабликов в Telegram. Там опубликовали скрины комментариев, которыми белгородцы пытаются привлечь к себе внимание.

"Год назад также делали жители Шебекино, название которого автоматически удалялось из комментариев", — пишет паблик.

Так, на странице "Первого канала" в Facebook под постом о выборах президента в России люди просят обратить внимание на то, что сейчас происходит в Белгороде и начать готовить об этом по телевидению на всю страну.

Среди массы комментариев можно выделить следующие:

"Обратите внимание на Белгородскую область. Услышьте нас";

"Белгород бьют, на помощь! Обратите внимание";

"Покажите наш Белгород. Пусть люди видят правду";

"Белгород стирают с лица земли, нужна помощь".

Разумеется, все комментарии остаются проигнорированными. В свою очередь белгородцы предлагают друг другу ставить хештеги со словом Белгород, чтобы из заметили в комментариях. Однако и это не помогло. Федеральный канал по-прежнему игнорирует эту тему.

Отметим, что украинский блогер, журналист, политический обозреватель Денис Казанский опубликовал в своем Telegram-канале пост из соцсетей, в котором также идет речь о том, что каналы просто игнорируют тему обстрелов Белгорода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 марта в Белгороде три раза за день прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Местные в соцсетях опубликовали последствия.