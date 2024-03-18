"Відгрібаємо за всю країну": росіяни плачуть через удари по Бєлгороду, але отримують ігнор

Новин про Бєлгород просто немає по російському телебаченню

Росіяни продовжують вити у соціальних мережах про атаки по Бєлгороду та області, з якої, до речі, загарбники нерідко запускають ракети по Харкову. Під постами "Першого каналу" вони просять звернути увагу на ситуацію, але одержують у відповідь лише ігнор.

Інформація про це з’явилася в одному з пабліків Telegram. Там опублікували скріни коментарів, якими бєлгородці намагаються привернути до себе увагу.

"Рік тому також робили жителі Шебекіно, назва якого автоматично видалялася з коментарів", — пише паблік.

Так, на сторінці "Першого каналу" у Facebook під постом про вибори президента в Росії люди просять звернути увагу на те, що зараз відбувається у Бєлгороді та почати готувати про це по телебаченню на всю країну.

Серед маси коментарів можна виділити такі:

"Зверніть увагу на Бєлгородську область. Почуйте нас";

"Бєлгород б’ють, на допомогу! Зверніть увагу";

"Покажіть наш Бєлгород. Нехай люди бачать правду";

"Бєлгород стирають з лиця землі, потрібна допомога".

Зрозуміло, що всі коментарі залишаються проігнорованими. Своєю чергою бєлгородці пропонують один одному ставити хештеги зі словом Бєлгород, аби їх помітили в коментарях. Однак це не допомогло. Федеральний канал, як і раніше, ігнорує цю тему.

Зазначимо, що український блогер, журналіст, політичний оглядач Денис Казанський опублікував у своєму Telegram-каналі пост із соцмереж, у якому також йдеться про те, що канали просто ігнорують тему обстрілів Бєлгорода.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 березня у Бєлгороді тричі на день пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Місцеві у соцмережах опублікували наслідки.