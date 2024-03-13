Втрати все ж таки є? Роспропаганда масово видаляє пости про удар по будівлі ФСБ у Бєлгороді

Відео прильоту вже поширилося по мережі

Російські пропагандисти почали масово замовчувати обстріл будівлі управління ФСБ у Бєлгородській області. Новини про ранковий удар БПЛА почали масово зникати з усіх російських майданчиків.

Так, наприклад, видання ТАСС аж двічі редагувало свій пост в Telegram. Спочатку пропагандисти писали, що постраждалих нібито немає, а потім цю інформацію прибрали, залишивши лише новину про обстріл. Але вже невдовзі навіть її вирішили підчистити.

Аналогічним чином зробили й інші російські пабліки та ЗМІ, однак у більшості випадків вони навіть нічого не редагували, а просто одразу видаляли пости.

Втім, інтернет пам’ятає все, і ці пости, як можна побачити вище, можна знайти легко. Також легко можна побачити і відео самого прильоту.

Проаналізувавши кадри за допомогою карт, можна легко встановити, що приліт по ФСБшникам, скоріш за все, таки був.

Нагадаємо, що у мережі звернули увагу на важливий момент під час удару по Білгородській області 12 березня. OSINT-дослідники вказали, що удар безпілотників по місцевій фабриці був здійснений не з боку українського кордону, а з боку території РФ.