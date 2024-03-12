Активний ранок: у Бєлгороді виє сирена, над містом здіймається дим (фото)

У небі над областю були помічені сліди від роботи засобів протиповітряної оборони

У Росії продовжується "запальна" доба — справу двох палаючих нафтобаз продовжила Бєлгородська область. Так, у регіоні із самого ранку звучали сигнали тривоги, а офіційні канали оголосили про начебто ракетну небезпеку. Трохи згодом очевидці заявили про стовпи диму, котрі начебто піднімалися над власне Бєлгородом.

Знімки таких стовпів опублікував ресурс "Бел.Ру". Росіяни стверджують, що офіційних пояснень від влади поки немає.

Сирени повітряної тривоги почали звучати на Бєлгородщині близько шостої ранку (за Києвом). Людей закликали не підходити до вікон і перебувати у безпечних місцях. При цьому чимало росіян опинилися у безвихідній ситуації через обмеження у пересуванні транспорту під час оголошення тривоги — як виявилося, у Бєлгородській області обмежують користування автобусами та поїздами.

Трохи згодом у місцевих Telegram-каналах почали публікувати фотографії слідів роботи засобів ППО у небі — там видно характерні хмаринки диму.

І лише через певний час з'явилися також повідомлення про стовпи диму над Бєлгородом. Чи було місто атаковане, офіційно невідомо.

Нагадаємо, що раніше цієї ночі Бєлгородська область вже начебто відбивалася від атак БПЛА. Загалом, за повідомленням міноборони РФ, окупанти начебто знищили за ніч 25 невідомих безпілотників. Деякі із них, схоже, вони "збивали" за допомогою нафтобази у місті Орел.