Активное утро: в Белгороде воет сирена, над городом вздымается дым (фото)

В небе над областью были отмечены следы от работы средств противовоздушной обороны

В России длятся дальше "зажигательные" сутки — дело двух горящих нефтебаз продолжила Белгородская область. Так, в регионе с самого утра звучали сигналы тревоги, а официальные каналы объявили о ракетной опасности. Чуть позже очевидцы заявили о столбах дыма, которые якобы поднимались над собственно Белгородом.

Фото таких столбов опубликовал ресурс "Бел.Ру". Россияне утверждают, что официальных пояснений от власти пока нет.

Сирены воздушной тревоги начали звучать на Белгородщине около шести утра (по Киеву). Людей призывали не подходить к окнам и находиться в безопасных местах. При этом многие россияне оказались в безвыходной ситуации из-за ограничений в передвижении транспорта во время объявления тревоги — как оказалось, в Белгородской области ограничивают пользование автобусами и поездами.

Немного погодя в местных Telegram-каналах начали публиковать фотографии следов работы средств ПВО в небе — там видны характерные облачка дыма.

И только спустя некоторое время появились также сообщения о столбах дыма над Белгородом. Был ли город атакован, официально неизвестно.

Напомним, что ранее этой ночью Белгородская область уже вроде бы отражалась от атак БПЛА. В целом, по сообщению минобороны РФ, оккупанты якобы уничтожили за ночь 25 неизвестных беспилотников. Некоторые из них, похоже, они "сбивали" с помощью нефтебазы в городе Орел.