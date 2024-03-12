Добра ніч: в Росії гарно палає чергова нафтобаза після удару безпілотника

Пожежу в Орлі намагаються загасити

В Росії чергова ніч, коли росіянам доводиться відбивати атаки українських безпілотників. У місті Орел БПЛА влучив у нафтобазу, там виникла величезна пожежа.

Про це написав губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков. Це підтвердили інші російські ЗМІ та опублікували фото і відео з місця подій.

"В Орлі відбулося падіння БПЛА. Атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння", – написав Кличков.

Про жертви внаслідок удару нічого не повідомлялося. Станом на ранок 12 березня локалізувати пожежу все ще не вдалося. Відомо також, що безпілотники "благословили" не тільки Орел – дісталося й Бєлгородській області, де розбомбили енергетичний об'єкт, внаслідок чого сім населених пунктів залишилося без світла.

Як писав "Телеграф", в ніч на 9 березня невідомі безпілотники влаштували неспокійну ніч для жителів Таганрога, де, як встановили журналісти, міг бути ще один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. При цьому на перших фото із супутника видно, що удар припав по ангару, де цей літак міг бути.

24 лютого українські безпілотники завдали удару по російському місту Липецьк. Мішенню атаки став місцевий металургійний комбінат, який працює на забезпечення війни російських терористів в Україні, було чутно потужні вибухи.

А 7 березня невідомий безпілотник атакував металургійний завод "Северсталь" в Череповці. Внаслідок удару було виведено з ладу індукційну доменну піч №4, можливо, що назавжди.