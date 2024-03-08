"Шахед" застряг просто у гвинті вітряка: ефектні фото та відео з Миколаївщини

Діставали вибухівку за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана

У наслідок чергової повітряної атаки російських загарбників, бойова частина "шахеда" застрягла у гвинті вітряка на Миколаївщині. ЗЗнімали її з 55-метрової висоти, влаштувавши для цього особливу процедуру.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області. Подробиці з’явились на офіційному сайті.

Уламки і бойову частину ворожого БпЛА поліцейські демонтували з висоти, що еквівалентно 18-поверховому будинку. Фахівці вибухотехнічної служби поліції розповіли, що внаслідок влучання безпілотника бойова частина не здетонувала. Вона просто залишилась всередині електрогенеруючої підстанції та становила небезпеку для громадян.

Демонтаж частини від Shahed ускладнювався тим, що частина безпілотника потрапила у важкодоступне місце гвинта вітряка. Вибухотехніки поліції діставали вибухівку за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана.

"Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її. Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву," — розповів заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

Раніше "Телеграф" назвав можливу причину масштабної атаки "Шахедів", що відбулася у ніч проти середи, 6 березня.