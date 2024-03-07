В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога: подробиці

Виліт МіГ-31К був не бойовий

У четвер, 7 березня, в Україні вдруге оголосили о 17:55 масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт ворожого борту МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. За даними моніторингових чатів, зліт було здійснено з аеродрому "Саваслейка".

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", — йдеться у повідомлені.

18:18 Відбій повітряної тривоги по всій Україні.

Мапа тривог о 18:18

18:15 Відбої почали поширюватись по областях, адже, як пишуть монітори, ворожі літаки загрози не становлять.

Мапа тривог о 18:15

18:10 Пусків ракет не фіксувалось.

18:05 Моніторингові чати повідомили, що в повітрі РФ декілька МiГ-31К. Загроза пусків ракет Х-47 "Кинджaл".

Мапа тривог о 17:56

17:56 Повітряна тривога охопила всю територію України.

Мапа тривог о 17:54

17:54 Тривога почала поширюватись з північних областей країни.

У чому небезпека застосування ракет Х-47М?

Російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс "Кинджал Х-47М" несе гіперзвукові ракети, що здатні вражати як стаціонарні об’єкти, так і надводні цілі — авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати.

Ракета Х-47М2 "Кинджал" розроблялася для того, щоб долати системи ППО. За словами російських військових, вона здатна долати наявні та потенційні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше "Телеграф" писав, що вночі Росію знову атакували безпілотники, під ударом було кілька областей.