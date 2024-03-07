Вночі Росію знову атакували безпілотники: під ударом було кілька областей

БПЛА прилітають до Росії регулярно

Після результативного удару дроном по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. А.В. Варичева у Железногорську Курської області РФ у середу, у ніч проти четверга, 7 березня, Російську Федерацію знову атакували безпілотники. Міноборони Росії звинуватило в атаці "київський режим".

Під ударом, за інформацією відомства, перебували три російські області. Заявляється, що безпілотники були "перехоплені" та "знищені".

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат перехоплено над територією Курської області, п’ять БПЛА знищено над територіями Брянської (3 БПЛА) та Тульської (2 БПЛА) областей", — йдеться в повідомленні.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Як повідомляв губернатор Курської області Роман Старовойт, вночі там оголошувалася повітряна тривога не лише через атаку БПЛА. Росіян попереджали про ракетну небезпеку.

Голова Брянської області Олександр Богомаз написав у своєму Telegram-каналі, що два безпілотні літальні апарати літакового типу були знищені над Клінцовським районом та Новозибківським міським округом. Він заявив, що постраждалих та руйнувань немає.

Як розповідав "Телеграф", 6 березня РФ теж атакували безпілотники. Росіяни скаржилися, що бачили їх як мінімум у двох областях, а також повідомляли про прильоти.