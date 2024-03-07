Ночью Россию снова атаковали беспилотники: под ударом было несколько областей

БПЛА прилетают в РФ регулярно

После результативного удара дроном по Михайловскому горно-обогатительному комбинату им. А.В. Варичева в Железногорске Курской области РФ в среду, в ночь на четверг, 7 марта, Российскую Федерацию опять атаковали беспилотники. Минобороны России обвинило в атаке "киевский режим".

Под ударом, по информации ведомства, находились три российских области. Заявляется, что беспилотники были "перехвачены" и "уничтожены".

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей", — сказано в сообщении.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Как сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, ночью там объявлялась воздушная тревога. Кроме атаки БПЛА, россиян предупреждали о ракетной опасности.

Глава Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Он заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Как рассказывал "Телеграф", 6 марта, РФ тоже атаковали беспилотники. Россияне жаловались, что видели их как минимум в двух областях, а также сообщали о прилетах.