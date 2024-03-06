Россию атаковали дроны: в одной из областей есть "жирный" прилет (видео)
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Дым вздымается высоко в небо
Сегодня, 6 марта, РФ вновь атаковали беспилотники. Россияне жалуются, что видели их как минимум в двух областях, а также сообщают о прилетах.
Об этом сообщают российские пропагандисты. Речь идет о Белгородской и Курской областях.
По данным Губернатора Белгородской области, тревога была объявлена в 8:00. Он просил оставаться жителей в укрытиях. И уже спустя 20 минут в Белгородском районе раздались взрывы. Утверждается, что российской ПВО якобы удалось сбить дрон в районе села Ближнее.
Пострадавших и разрушений, заверяют российские власти, нет.
А вот соседней Курской области повезло меньше. Примерно в это же время в ней, так же как и в Белгородской области объявили тревогу, но уже спустя 20 минут губернатор записал видео, где рассказал о том, что дрон поразил склад ГСМ. На нем вспыхнул пожар.
В сети уже появляются видео с места событий, на которых можно увидеть, что как минимум один из резервуаров с топливом был полностью уничтожен. В настоящее время он продолжает гореть.
Напомним, ранее мы писали о том, что утром 5 марта в Белгородской области пылала нефтебаза, а перед пожаром гремел взрыв.