Россию атаковали дроны: в одной из областей есть "жирный" прилет (видео)

Дым вздымается высоко в небо

Сегодня, 6 марта, РФ вновь атаковали беспилотники. Россияне жалуются, что видели их как минимум в двух областях, а также сообщают о прилетах.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Речь идет о Белгородской и Курской областях.

По данным Губернатора Белгородской области, тревога была объявлена в 8:00. Он просил оставаться жителей в укрытиях. И уже спустя 20 минут в Белгородском районе раздались взрывы. Утверждается, что российской ПВО якобы удалось сбить дрон в районе села Ближнее.

Пострадавших и разрушений, заверяют российские власти, нет.

А вот соседней Курской области повезло меньше. Примерно в это же время в ней, так же как и в Белгородской области объявили тревогу, но уже спустя 20 минут губернатор записал видео, где рассказал о том, что дрон поразил склад ГСМ. На нем вспыхнул пожар.

В сети уже появляются видео с места событий, на которых можно увидеть, что как минимум один из резервуаров с топливом был полностью уничтожен. В настоящее время он продолжает гореть.

Напомним, ранее мы писали о том, что утром 5 марта в Белгородской области пылала нефтебаза, а перед пожаром гремел взрыв.