В домах дрожали стекла: ночью Крым атаковали беспилотники, прогремели взрывы (видео)

Два мощных хлопка прозвучали в небе над одним из городов

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 3 марта произошла массированная атака беспилотников. На полуострове прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что взрывы были над Феодосией. Там также работало ПВО российских оккупантов. Тем временем в местных пабликах стали публиковать видео со звуками взрывов.

"По информации SHOT, два мощных хлопка прозвучали в небе над городом в начале третьего часа ночи. Спустя некоторое время раздались ещë несколько взрывов. Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах содрогнулись стëкла, а во дворах сработали сигнализации у машин", — говорится в сообщении.

После этого движение по Крымскому мосту временно было перекрыто. Также было временно ограниченно движение по трассе "Таврида" в керченском направлении.

В Министерстве обороны РФ заявили, что по Крыму было запущено 38 беспилотных летательных аппаратов и якобы все из них были сбиты.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым", — сказали в ведомстве.

Как сообщает "Крымский ветер", ссылаясь на слова своих подписчиков, взрывы гремели в районе нефтебазы в Феодосии. При этом в сторону нефтебазы поехали автомобили пожарных и скорой помощи.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 февраля в Крыму прогремели взрывы. Российские оккупанты заявили об атаке ракет Storm Shadow.