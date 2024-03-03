У будинках тремтіли шибки: вночі Крим атакували безпілотники, прогриміли вибухи (відео)

Два потужних хлопка пролунали в небі над одним із міст

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 3 березня відбулася масована атака безпілотників. На півострові пролунало кілька вибухів.

Про це повідомили у Telegram-каналі SHOT, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що вибухи були над Феодосією. Там також працювало ППО російських окупантів. Тим часом у місцевих пабліках почали публікувати відео зі звуками вибухів.

"За інформацією SHOT, два потужних хлопки пролунали в небі над містом на початку третьої години ночі. Через деякий час пролунали ще кілька вибухів. Жителі низки вулиць міста повідомляють, що в їхніх будинках здригнулися шибки, а у дворах спрацювали сигналізації біля машин", — йдеться у повідомленні.

Після цього рух Кримським мостом тимчасово було перекрито. Також було тимчасово обмежено рух трасою "Таврида" в керченському напрямку.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що в Криму було запущено 38 безпілотних літальних апаратів і нібито всі з них були збиті.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 38 БпЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО всі українські безпілотні літальні апарати знищені над територією Республіки Крим", — сказали у відомстві.

Як повідомляє "Кримський вітер", посилаючись на слова своїх передплатників, вибухи лунали в районі нафтобази у Феодосії. При цьому у бік нафтобази поїхали автомобілі пожежників та швидкої допомоги.

Увага! У відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 лютого в Криму пролунали вибухи. Російські окупанти заявили про атаку ракет Storm Shadow.