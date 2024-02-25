Міст задимив: росіяни ловили ракети в Криму, гуркотіло в декількох місцях (фото)

Рух Кримським мостом було перекрито

Увечері 25 лютого російська армія в тимчасово окупованому Криму зазнала обстрілу. Загарбники повідомляють про атаку ракет Storm Shadow.

Так, за даними пабліка "Кримський вітер", атака розпочалася о 17:30. Приблизно в цей час було помічено першу роботу російських систем ППО. Одночасно з цим було перекрито рух Кримським мостом.

Після цього жителі Джанкоя почули потужний вибух, а у місті пролунала сирена повітряної тривоги.

Пізніше пролунало ще кілька вибухів. А над Кримським мостом було встановлено димову завісу. Дехто стверджував, що чув над Джанкоєм ще й звуки роботи дрона.

Російська пропаганда через деякий час прозвітувала про те, що російська ППО нібито збила 3 ракети Storm Shadow. Проте, судячи з повідомлень, вибухи не припинилися. Пізніше їх чули вже у Євпаторії та Сакському районі.

Аналітикам навіть вдалося встановити приблизне місце розташування джерела вибухів.

Варто зазначити, що у ЗСУ поки що ніяк не прокоментували ці інциденти.

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