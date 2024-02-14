Крим можна взяти в оточення протягом року: військовий експерт пояснив, що для цього буде потрібно

Це можна зробити без наземних операцій

Полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан вважає, що Крим можна взяти в оперативне оточення вже цього року. Причому без американської військової допомоги.

Про це він заявив в інтерв’ю Radio NV. Екс-військовий каже, що Кримський півострів — це практично географічно оперативний котел.

"Захід з одного боку — з півночі, з материкової України; захід через Керченський міст і переправу з Таманського півострова; можуть спробувати авіаційним постачанням якось підживлювати військове угруповання. І один з основних мостів — морський", — сказав він.

Також Світан нагадав, що великий десантний корабель, наприклад, "Цезар Куніков", затоплений українськими дронами в ніч на 14 лютого 2024 року, може перевозити півтисячі тонн вантажів.

"Загалом цих посудин у росіян залишилося десь п’ять-шість штук — це приблизно залізничний склад. Весь флот БДК, якщо одразу п’ять-шість кораблів ідуть, замінює залізничний потяг військової амуніції. А це досить серйозні втрати для росіян, якщо ми його відмінусуємо.А вже видно, що ми його відмінусуємо.Один із пріоритетів — затопити ці посудини та відрізати один із мостів у Крим.Сухопутний коридор у росіян є.Керченський міст, поромна переправа, — це те, що можна відмінусувати цього року", — сказав експерт.

Він додав, що треба перерізати російські "мости" до Криму, і тоді армійських запасів на півострові вистачить на півтора-два місяці.

"Навіть без наземних операцій, за допомогою далеких засобів поразки, авіації, за допомогою БЕКів (безекіпажних катерів) ми цього року можемо виконати стовідсоткове затоплення російського Чорноморського флоту. Ми це вже показали на пальцях, це не проблема", — вважає Світан.

У результаті він заявив, що цього року голова СБУ Василь Малюк "відмінусує" Керченський міст. За його словами, також можна "відмінусувати" і Керченську переправу. Потім сухопутний коридор росіян у Крим також можна взяти під контроль за далекими засобами поразки та авіацією.

"Іл-76-ми не навозишся, повітряний коридор не забезпечить усе кримське угруповання. Тому цього року Крим однозначно можна взяти в повне оперативне оточення. Ось захід у Крим сухопутним шляхом можливий лише після отримання допомоги від американців. Іншого варіанту принаймні Цього року виконати наземну операцію немає. Але після отримання допомоги можна розраховувати ще й на сухопутну операцію в тому числі", — підсумував полковник запасу.

Раніше "Телеграф" писав, що 13 лютого в Джанкойському районі анексованого півострова Крим стався потужний вибух. У місцевих пабликах писали, що навіть у сусідньому Червоногвардійському районі затремтіли шибки.