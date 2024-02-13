Там є ворожа техніка та РЛС: супутникові знімки підтверджують пожежу на аеродромі "Саки" у Криму

Точність визначення координат складає 100-200 метрів

У вівторок, 13 лютого 2024 року, на аеродромі "Саки" в Новофедорівці на території окупованого півострова Крим сталася пожежа. Про це свідчать знімки супутників NASA, на яких видно військову базу.

Займання сталося неподалік стоянки ворожої техніки та майданчика радіолокаційної станції (РЛС). Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер".

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Джерело стверджує, що випадкові пожежі у військових частинах бувають лише влітку у спеку, коли багато сухостою. На карті також відзначили жовтим місце, куди вже було потрапляння по об’єкту на початку січня 2024 року.

Зазначимо, що точність визначення з космічного супутника NASA варіюється в межах 100-200 метрів. Моніторингова група просить повідомляти, якщо щось відомо про пожежу на аеродромі.

"Сакі" на карті Криму

Нагадаємо, що вдень у Криму прогримів потужний вибух. Гучну "бавовну" 13 лютого чули у Джанкойському та Червоногвардійському районі. За кілька хвилин місцеві жителі побачили військово-транспортний літак, який летів у бік Севастополя.

Раніше "Телеграф" писав про атаку дронів на аеродром "Бельбек" в окупованому Криму. Приліт був по території в/ч 80159. Росіяни заявили про суттєве пошкодження трьох літаків.