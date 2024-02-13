Там есть вражеская техника и РЛС: спутниковые снимки подтверждают пожар на аэродроме "Саки" в Крыму

Точность определения координат составляет 100-200 метров

Во вторник, 13 февраля 2024 года, на аэродроме "Саки" в Новофедоровке на территории оккупированного полуострова Крым произошел пожар. Об этом свидетельствуют снимки спутников NASA, на которых видно военную базу.

Возгорание произошло недалеко от стоянки вражеской техники и площадки радиолокационной станции (РЛС). Об этом информирует мониторинговая группа "Крымский ветер".

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Источник утверждает, что случайные пожары в воинских частях бывают только летом в жару, когда много сухостоя. На карте также отметили желтым место, куда уже было попадание по объекту в начале января 2024 года.

Отметим, что точность определения с космического спутника NASA варьируется в пределах 100-200 метров. Мониторинговая группа просит сообщать, если что-то известно о пожаре на аэродроме.

"Саки" на карте Крыма

Напомним, что днем в Крыму прогремел мощный взрыв. Громкий "хлопок" 13 февраля слышали в Джанкойском и Красногвардейском районе. Спустя несколько минут увидели военно-транспортный самолет, который летел в сторону Севастополя.

Ранее "Телеграф" писал об атаке дронов на аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму. Прилет был по территории в/ч 80159. Россияне заявили о существенном повреждении трех самолетов.