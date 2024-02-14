Крым можно взять в окружение в течение года: военный эксперт объяснил, что для этого потребуется

Это можно сделать без наземных операций

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан считает, что Крым можно взять в оперативное окружение уже в текущем году. Причем, без американской военной помощи.

Об этом он заявил в интервью Radio NV. Экс-военный говорит, что Крымский полуостров — это практически, географически оперативный котел.

"Заход с одной стороны — с севера, с материковой Украины; заход через Керченский мост и переправу с Таманского полуострова; могут попытаться авиационным снабжением как-то подпитывать военную группировку. И один из основных мостов — морской", — сказал он.

Также Свитан напомнил, что большой десантный корабль, к примеру, "Цезарь Куников" затопленный украинскими дронами в ночь на 14 февраля 2024года, может перевозить полтысячи тонн грузов.

"В целом этих посудин у россиян осталось где-то пять-шесть штук — это примерно железнодорожный состав. Весь флот БДК, если сразу пять-шесть кораблей идут, заменяет железнодорожный поезд военной амуниции. А это довольно-таки серьезные потери для россиян, если мы его отминусуем. А уже видно, что мы его отминусуем. Один из приоритетов — затопить эти посудины и отрезать один из мостов в Крым. Сухопутный коридор у россиян есть. Керченский мост, паромная переправа, — это то, что можно отминусовать в этом году", — сказал эксперт.

Он добавил, что нужно перерезать российские "мосты" в Крым и тогда армейских запасов на полуострове хватит на полтора-два месяца.

"Даже без наземных операций, с помощью дальних средств поражения, авиации, с помощью БЭКов (безэкипажных катеров) мы в этом году можем выполнить стопроцентное затопление российского Черноморского флота. Мы это уже на пальцах показали, это не проблема", — считает Свитан.

В итоге он заявил, что в этом году глава СБУ Василий Малюк "отминусует" Керченский мост. По его словам, так же можно "отминусовать" и Керченскую переправу. Затем сухопутный коридор россиян в Крым также можно взять под контроль дальними средствами поражения и авиацией.

"Ил-76-ми не навозишься, воздушный коридор не обеспечит всю крымскую группировку. Поэтому в этом году Крым однозначно можно взять в полное оперативное окружение. Вот заход в Крым сухопутным путем возможен только после получения помощи от американцев. Другого варианта, по крайней мере в этом году, выполнить наземную операцию нет. Но после получения помощи можно рассчитывать еще и на операцию сухопутную в том числе", — подытожил полковник запаса.

Ранее "Телеграф" писал, что 13 февраля, в Джанкойском районе аннексированного полуострова Крым произошел мощный взрыв. В местных пабликах писали, что даже в соседнем Красногвардейском районе задрожали стекла.