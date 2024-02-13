Стекла дрожали в соседнем районе: мощный взрыв прогремел в Крыму возле Джанкоя

После сильного "хлопка" в небе заметили вражеский самолет Ан-26

Днем во вторник, 13 февраля 2024 года, в Джанкойском районе аннексированного полуострова Крым произошел мощный взрыв. В местных пабликах писали, что даже в соседнем Красногвардейском районе задрожали стекла.

На данный момент неизвестно, что именно и где взорвалось. Об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер".

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Спустя несколько минут после взрыва в этом канале появилась информация о вражеском самолете в небе. Ан-26 летел вдоль западного берега полуострова. Он направлялся в сторону города Севастополь.

Отметим, что Ан-26 является военно-транспортным самолетом. Он может перевозить боевую технику, личный состав. Его также используют для десантирования парашютным и посадочным способом воздушных десантов.

Напомним, что вечером 7 февраля в Крыму тоже звучали взрывы. Громко было в Севастополе. В минобороны РФ заявили, что противовоздушная система (ПВО) сбила беспилотник.

Ранее "Телеграф" писал, с чем связана активизация атак дронами по Крыму. Нардеп отметил, что это заставляет врага растягивать силы ПВО. При этом продолжаются точные, прицельные удары вглубь России, по нефтебазам и военным заводам.

Также ранее "Телеграф" опубликовал последствия атаки аэродрома "Бельбек" в Крыму 31 января. Россияне недосчитались нескольких самолетов.