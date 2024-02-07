В России возле военного завода, производящего "Искандеры", прогремел взрыв: огонь видели за много километров (видео)
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На заводе собирают российские ракеты "Искандер"
В России произошел очередной мощный взрыв, на сей раз в районе Воткинского машиностроительного завода возле Ижевска. Власти уже выдали версию с некими "техническими работами".
Как сообщают местные telegram-каналы, взрыв прогремел около 21:40 по местному времени (19:40 по Киеву), а местные жители видели масштабный столб пламени, который поднялся в небо, а также слышали громкий гул.
Отмечается, что в нескольких километрах от предполагаемого места взрыва находится военный полигон.
В региональном МЧС после этого обнародовали версию о том, что взрыв произошел вследствие "технических работ", по другим данным там проводили некое "испытание".
Какие именно "технические работы" могли спровоцировать настолько мощный взрыв в настоящее время неизвестно, однако, судя по фотографиям из сети, на заводе производятся ракеты "Искандер".
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
Украинские OSINT-исследователи уже даже успели установить предварительную локацию места взрыва.
Как сообщалось ранее, накануне взрыв прогремел в российском Белгороде, после чего в одном из районов начался пожар.